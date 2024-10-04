Экс-президента Боливии обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

В отношении экс-президента Боливии Эво Моралеса начато расследование по обвинению его в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом со ссылкой на министра юстиции страны Сесара Силеса сообщает РИА Новости.

По словам Силеса, боливийское правосудие «с возмущением узнало о преступлениях, которые оставались безнаказанными» в течение восьми лет. Министр пояснил, что он имеет в виду девушку, которая была изнасилована в возрасте 15 или 16 лет. После этого она родила дочь, отцом которой в свидетельстве о рождении значится Эво Моралес.

Местная пресса полагает, что пострадавшая была членом молодежной организации «Поколение Эво», созданной в 2014 году.

Сам Моралес отверг все выдвинутые против него обвинения, связав их со своей политической деятельностью. По его словам, все неолиберальные правительства преследовали его и пытались посадить в тюрьму. В 2025 году он планирует бороться за пост президента страны.

23 сентября посольство России в Боливии рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в южноамериканскую страну из-за столкновений между сторонниками бывшего президента Эво Моралеса и действующего главы государства Луиса Арсе.

Ранее президент Боливии вынес на референдум вопрос о переизбрании главы государства.