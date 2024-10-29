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Бывшего президента Боливии обвинили в стрельбе по полицейским

Экс-президента Боливии Моралеса обвинили в стрельбе по полицейским

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Manuel Claure/Reuters

Экс-президент Боливии Эво Моралес обвиняется в стрельбе по сотрудникам правоохранительных органов после их требования остановить автомобиль. Об этом сообщает издание El Correo.

«Правительство Боливии обвиняет Моралеса в стрельбе по полицейским», — говорится в сообщении издания.

По данным министерства внутренних дел Боливии, пишет издание, полиция попросила водителя Моралеса остановиться недалеко от города Вилья-Тунари в тропических низинах страны. Вместо того чтобы остановиться, автомобиль ускорился, а его пассажиры открыли огонь по офицерам.

По словам Моралеса, это было попыткой задержать его по указанию правительства.

До этого Моралес опубликовал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором его машину обстреливают, когда сам политик находится внутри. На записи можно услышать звуки выстрелов. Пассажиры наклоняются вперед, пытаясь обезопасить себя. На лобовом стекле видны следы от пуль.

27 октября власти Боливии предупредили международное сообщество о том, что Моралес осуществляет действия по дестабилизации ситуации в стране. МИД страны уточнил, что действия по дестабилизации усилились в последние 13 дней. В качестве примера были приведены блокада основных дорог, соединяющих запад и восток страны, нарушение регулярного снабжения страны топливом, а также продуктами и лекарствами.

Ранее прокуратура попросила арестовать бывшего президента Боливии.

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