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В Кремле усомнились в способности Трампа решить конфликт на Украине за сутки

Песков: Трамп, избравшись президентом США, не решит конфликт на Украине за сутки

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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предположения о возможном заявлении новым американским лидером о прекращении поддержки Украины является чем-то из области фантастики. Своим мнением он поделился в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.

Комментируя обещания кандидата в президенты США Дональда Трампа завершить украинский конфликт за сутки, Песков отметил, что это невозможно и в данном случае вряд ли «есть волшебная палочка».

«Хотя, если предположить, что следующий президент США сделает во время своей инаугурационной речи заявление о том, что США выступают за мир и поэтому прекращают свою поддержку Украины, останавливают все программы военной помощи и призывают стороны сесть за стол переговоров, тогда в целом, к утру, у кого-то что-то в мозгах изменится, особенно в Киеве», — сказал представитель Кремля, добавив, что это лишь гипотетические рассуждения.

31 августа кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Пенсильвании пообещал завершить «войны за рубежом» в случае своей победы на предстоящих выборах. До этого он неоднократно заявлял, что намерен положить конец конфликту на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что воспринимает заявления американского политика о готовности завершить конфликт со всей серьезностью.

Ранее Трамп заявил, что дружба с Россией — правильный путь.

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Выборы в США — 2024
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