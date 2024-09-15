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Трамп назвал два компонента для завершения конфликта на Украине

Трамп заявил, что завершить конфликт на Украине нужно с помощью силы и мудрости

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Marco Bello/Reuters

Завершить войну в Украине нужно с помощью силы и мудрости, заявил кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он записал видеообращение для выступления на форуме Ялтинская европейская стратегия, передает «Интерфакс-Украина».

Он заявил, что хорошо знал президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского и что, по его мнению, войну нужно урегулировать силой духа и мудростью. Трамп повторил, что если бы он был президентом, вооруженного конфликта России против Украины не было бы. Он также напомнил, что выборы состоятся через 53 дня и это повлияет на все, даже на украинский конфликт.

12 сентября кандидат на пост вице-президента США в случае избрания Дональда Трампа Джей Ди Вэнс рассказал о плане экс-главы Белого дома по завершению российско-украинского конфликта. Вэнс считает, что Трамп предложит представителям России, Украины и Европы выяснить, каким должно быть мирное урегулирование, а также какие положения оно должно включать в себя.

Кандидат на пост вице-президента США допустил, что соглашение должно предполагать линию разграничения между Украиной и Россией, где будет создано подобие демилитаризованной зоны. Также Москва получит от Киева гарантии о том, что не вступит в НАТО или другие союзнические институты, считает Вэнс. Так Украина сохранит свой суверенитет, добавил он.

Ранее в Совфеде назвали Трампа «кандидатом здравого смысла» на выборах.

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Операция на Украине
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