Бывший глава США и нынешний кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что у него имеется план по достижению мира на Украине, но при этом отказался раскрыть его подробности. Об этом политик сообщил в интервью на YouTube-канале Лекса Фридмана.

По словам Трампа, у него есть очень точный план, как остановить Украину и Россию. Также у него имеется если не план, то идея по Китаю.

При этом кандидат в президенты особо отметил, что сила и эффективность этих планов заключаются во внезапности и неожиданности, и поэтому он не может рассказать никаких деталей.

До этого Трамп заявил, что передача оружия другим странам, включая Украину, сделала США уязвимыми.

1 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в способности Трампа решить конфликт на Украине за сутки.

Ранее Трамп напомнил о победах России в войнах с Германией и Францией.