В Европарламенте отказались рассуждать о «краже» выборов в Грузии

Глава миссии наблюдателей Европейского парламента (ЕП) Антонио Лопес-Истурис Уайт не стал отвечать на вопрос, были ли выборы в Грузии «украдены». Об этом пишет РИА Новости.

Специалист прокомментировал ситуацию в ходе брифинга в Тбилиси.

«Я и мои коллеги не для того здесь, чтобы заявить, были ли эти выборы «украдены» или нет», — сказал он после соответствующего вопроса журналистов.

26 октября в Грузии прошли выборы в однопалатный парламент, который состоит из 150 депутатов. Всего за мандаты боролись 19 партий.

На следующий день спикер законодательного органа республики Шалва Папуашвили сообщил, что после обработки 99% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 54% голосов. Благодаря этому политическое объединение получило 90 мест в парламенте.

При этом сразу четыре оппозиционные партии отказались признать итоги голосования. Речь идет о «Сильной Грузии», «Коалиции за перемены», «Едином национальном движении» и «За Грузию». Главой последней является бывший премьер-министр страны Георгий Гахария.

Ранее украинского депутата Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заметили в столице Грузии на фоне готовящихся в стране протестов.