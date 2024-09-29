Страны устали от дешевой актерской игры президента Украины Владимира Зеленского, ему необходимо уйти в отставку «ради мира и стабильности». Об этом заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон — сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По ее словам, Зеленский на заседании Совета безопасности ООН «абсурдно обвинил» КНДР в участии в конфликте на Украине.

«Это безрассудная политическая провокация, которую невозможно оправдать», — подчеркнула Ким Ё Чжон и заметила, что миру наскучили «дешевые актерские способности Зеленского».

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи обратила внимание на то, что ВСУ используют против невинных россиян вооружение, предоставленное странами Запада и США.

«Если мы не остановим действия Зеленского сейчас, нам точно не удастся избежать катастрофы <…> Было бы лучше (Зеленскому. — прим. ред.) вовремя уйти в отставку ради мира и стабильности, пока не стало слишком поздно», — добавила она.

Также сестра лидера КНДР раскритиковала решение Вашингтона предоставить Киеву военную поддержку на $8 млрд. По ее мнению, это «огромная ошибка».

Ким Ё Чжон призвала США и страны Запада не игнорировать предупреждение России.

12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что использование западного высокоточного оружия большой дальности против Российской Федерации изменит саму суть конфликта на Украине, поскольку украинская армия самостоятельно не может осуществить такие атаки. Глава государства пояснил, что для ударов западными ракетами нужны разведданные с натовских спутников, а полетные задания в эти ракетные системы фактически могут вносить только военнослужащие стран НАТО.

Ранее Зеленский не смог объяснить Трампу, кто виноват в эскалации конфликта на Украине.