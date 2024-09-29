Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сестра лидера КНДР заявила, что все устали от дешевой игры Зеленского

Сестра лидера КНДР: мир устал от дешевой игры Зеленского

close
Jorge Silva/Pool/Reuters

Страны устали от дешевой актерской игры президента Украины Владимира Зеленского, ему необходимо уйти в отставку «ради мира и стабильности». Об этом заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон — сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По ее словам, Зеленский на заседании Совета безопасности ООН «абсурдно обвинил» КНДР в участии в конфликте на Украине.

«Это безрассудная политическая провокация, которую невозможно оправдать», — подчеркнула Ким Ё Чжон и заметила, что миру наскучили «дешевые актерские способности Зеленского».

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи обратила внимание на то, что ВСУ используют против невинных россиян вооружение, предоставленное странами Запада и США.

«Если мы не остановим действия Зеленского сейчас, нам точно не удастся избежать катастрофы <…> Было бы лучше (Зеленскому. — прим. ред.) вовремя уйти в отставку ради мира и стабильности, пока не стало слишком поздно», — добавила она.

Также сестра лидера КНДР раскритиковала решение Вашингтона предоставить Киеву военную поддержку на $8 млрд. По ее мнению, это «огромная ошибка».

Ким Ё Чжон призвала США и страны Запада не игнорировать предупреждение России.

12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что использование западного высокоточного оружия большой дальности против Российской Федерации изменит саму суть конфликта на Украине, поскольку украинская армия самостоятельно не может осуществить такие атаки. Глава государства пояснил, что для ударов западными ракетами нужны разведданные с натовских спутников, а полетные задания в эти ракетные системы фактически могут вносить только военнослужащие стран НАТО.

Ранее Зеленский не смог объяснить Трампу, кто виноват в эскалации конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами