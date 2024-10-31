Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине сообщили о прибытии в РФ трех генералов Генштаба КНДР

Reuters: Украина назвала имена трех генералов, прибывших в РФ с военными КНДР

close
Global Look Press

В Россию вместе с северокорейскими солдатами прибыли три генерала генерального штаба КНДР. Об этом пишет Reuters со ссылкой на постпредство Украины при ООН.

По его данным, в РФ приехал приближенный Ким Чен Ына — глава войск спецназначения Ким Ен Бок, который якобы будет руководить действиями северокорейского «Штурмового корпуса». Отмечается, что его сопровождают замначальника Генштаба Ли Чанг Хо и командующий бюро разведки, генерал-майор Син Кум Чхоль.

Агентство сообщает, что из 12 тысяч северокорейских войск, прибывших на территорию России, будут сформированы пять соединений численностью от двух до трех тысяч солдат в каждом и внедрены в состав Вооруженных сил РФ.

30 октября в ООН заявили, что обеспокоены сообщениями о направлении военного контингента КНДР в Россию и возможной дислокации его в зоне конфликта, однако не обладают какой-либо информацией по этому вопросу, кроме той, что поступает из открытых источников.

29 октября в Пентагоне заявили о переброске несколько тысяч северокорейских военных в Курскую область.

Ранее Зеленский пожаловался на недостаточную реакцию мира на слухи о «войсках КНДР» в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами