На Украине сообщили о прибытии в РФ трех генералов Генштаба КНДР

В Россию вместе с северокорейскими солдатами прибыли три генерала генерального штаба КНДР. Об этом пишет Reuters со ссылкой на постпредство Украины при ООН.

По его данным, в РФ приехал приближенный Ким Чен Ына — глава войск спецназначения Ким Ен Бок, который якобы будет руководить действиями северокорейского «Штурмового корпуса». Отмечается, что его сопровождают замначальника Генштаба Ли Чанг Хо и командующий бюро разведки, генерал-майор Син Кум Чхоль.

Агентство сообщает, что из 12 тысяч северокорейских войск, прибывших на территорию России, будут сформированы пять соединений численностью от двух до трех тысяч солдат в каждом и внедрены в состав Вооруженных сил РФ.

30 октября в ООН заявили, что обеспокоены сообщениями о направлении военного контингента КНДР в Россию и возможной дислокации его в зоне конфликта, однако не обладают какой-либо информацией по этому вопросу, кроме той, что поступает из открытых источников.

29 октября в Пентагоне заявили о переброске несколько тысяч северокорейских военных в Курскую область.

Ранее Зеленский пожаловался на недостаточную реакцию мира на слухи о «войсках КНДР» в России.