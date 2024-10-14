Зеленский заявил о «фактическом включении» КНДР в конфликт на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о фактическом включении Северной Кореи в российско-украинский конфликт. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Заявление последовало по итогам заседания Ставки главнокомандующего Украины. По словам Зеленского, там обсуждали фактическое включение в конфликт КНДР и отношения России «с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание конфликта».

12 октября в КНДР заявили, что Россия победит в борьбе за создание многополярного мира. Глава МИД Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи подчеркнула, что позиция Пхеньяна заключается в том, чтобы «быть солидарными с РФ во всех сферах» и обратила внимание на то, что отношения КНДР и РФ переживают «новый период расцвета».

14 сентября председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын дважды встретился с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Они обсудили «широкий спектр вопросов, касающихся региональной и международной обстановки, а также укрепления сотрудничества для защиты взаимных интересов в области безопасности через углубление стратегического диалога между КНДР и Россией».

Ранее сообщалось, что КНДР испытала снаряды для реактивных систем залпового огня.