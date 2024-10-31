Прошедший саммит БРИКС в Казани продемонстрировал, что желать победы над Россией глупо, безответственно и опасно. Соответствующее заявление сделал вице-премьер Сербии Александр Вулин, сообщает РИА Новости.

«Саммит БРИКС показал, насколько глупа политика попыток изоляции России, нагнетания страха от КНР, насколько глупо лишать Сербию возможности выбирать собственные альянсы», — сказал Вулин.

Он также посчитал глупым «не желать мира в наше время», а желать победы над Россией. По его словам, это глупо, безответственно и опасно.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что идея Запада воспользоваться конфликтом на Украине, чтобы добиться ослабления России, не сработала. По его словам, санкции не сработали, а поддержка Владимира Путина в России очень высока. В то же время Запад отказывается признавать свою вину за возникновение конфликта на Украине, указал политик.

До этого Владимир Путин заявлял, что стремление недоброжелателей навредить России — это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю страны. Также недружественные государства не учитывают единство, силу духа и сплоченность русского народа, которые формировались веками.

Ранее Фицо назвал недопустимым железный занавес между Россией и Европой.