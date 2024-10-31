В Кремле прокомментировали ситуацию с ракетами Tomahawk и Украиной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на фронтах очевидна, поэтому Украина начинает проявлять нервозность. Так он прокомментировал секретный пункт плана президента Украины Владимира Зеленского, в котором он просил американские крылатые ракеты Tomahawk.

«Динамика на фронтах вполне понятна и очевидна. Ее видят и у нас в стране, и в других странах ... на фоне этой динамики ... [Украина] начинает проявлять нервозность. Весь план мира сводится к тому, чтобы как можно скорее Киеву затянуть в войну страны Запада», — сказал Песков на брифинге журналистам.

Газета The New York Times 29 октября сообщила, что секретная часть «плана победы» Владимира Зеленского предусматривает передачу Киеву американских ракет Tomahawk новейших модификаций, способных преодолеть расстояние до 2400 км — это в семь раз дальше, чем имеющиеся у ВСУ ATACMS.

После этого газета Politico со ссылкой на источники писала, что украинские чиновники были удивлены утечкой этой информации.

30 октября украинский президент опубликовал видео, в котором обвинил западных журналистов в раскрытии конфиденциальных сведений.

Ранее в Госдуме предупредили об опасности поставок Tomahawk на Украину.