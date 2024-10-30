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В Киеве удивились реакции в США на просьбу передать ракеты Tomahawk

Politico: в Киеве озадачены негативным освещением просьбы передать Tomahawk

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U.S. Navy/Abaca Press

Украинские чиновники были удивлены утечкой информации секретной части «плана победы» о просьбе Киева передать крылатые ракеты Tomahawk, а также негативной реакцией на нее в Вашингтоне. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам одного из них, в Вашингтоне изучили просьбу Киева о поставках крылатых ракет и отреагировали на нее положительно.

Он подчеркнул, что план был реалистичным. Американские военные изучили его и сказали, что он реалистичный, добавил чиновник.

30 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные газеты, раскрыв информацию о секретной части «плана победы» Киева о том, что Украина требовала у США дальнобойные ракеты Tomahawk, раскрыли конфиденциальные данные о переговорах с союзниками.

До этого газета The New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного американского чиновника писала, что секретная часть «плана победы» Владимира Зеленского, не раскрытая публично, предусматривает передачу ракет американских Tomahawk новейших модификаций, способных преодолеть расстояние до 2400 километров — это в семь раз дальше, чем имеющиеся у Вооруженных сил Украины ATACMS.

Ранее в Госдуме предостерегли США от поставок ракет Tomahawk Украине.

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