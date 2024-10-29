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В США узнали содержание секретного пункта «плана победы» Зеленского

Секретная часть «плана победы» Зеленского подразумевает передачу ракет Tomahawk

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Kenneth Moll/U.S. Navy/Reuters

Секретная часть «плана победы» Владимира Зеленского, не раскрытая публично, предусматривает передачу ракет американских Tomahawk новейших модификаций, способных преодолеть расстояние до 2400 километров — это в семь раз дальше, чем имеющиеся у Вооруженных сил Украины ATACMS. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного американского чиновника.

«В необнародованной части «плана победы», Зеленский предложил «пакет неядерного сдерживания», в рамках которого Украина получит ракеты «Томагавк», — сообщил представитель правительства США.

Он назвал этот запрос «абсолютно невыполнимым».

Ракеты Tomahawk являются одним из самых мощных вооружений Соединенных Штатов и стоят на вооружении военно-морских сил — в том числе подводного флота. Их приблизительным аналогом являются ракеты «Калибр» Вооруженных сил России.

До этого решение Соединенных Штатов не разрешать Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь России во время визита в Вашингтон ошеломило Владимира Зеленского.

Ранее в США призвали взять Украину в НАТО и ввести бесполетную зону.

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