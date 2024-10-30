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В ГД РФ предупредили западные страны об опасности поставок Tomahawk на Украину

Швыткин: страны, поставляющие Tomahawk на Украину, станут участниками конфликта

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Kenneth Moll/U.S. Navy/Reuters

Страны, которые удовлетворят просьбу Украины об отправке крылатых ракет Tomahawk в зону конфликта, станут его непосредственными участниками. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Таким образом парламентарий прокомментировал просьбу украинского президента Владимира Зеленского к западным партнерам о предоставлении Киеву ракет Tomahawk. Глава государства подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят использовать эти снаряды для ударов по российской территории.

«Страны, у кого он просит оружие такого типа <...>, должны понимать, что они напрямую становятся участниками данного конфликта», — сказал законодатель.

По словам Швыткина, в случае передачи Украине ракет Tomahawk западные государства рискуют стать целями для ударов со стороны РФ. В частности, такое развитие событий может дать Москве повод для уничтожения пусковых установок для этих снарядов на польской и румынской территориях.

«Мы не можем смотреть сквозь пальцы [на появление ракет Tomahawk в зоне конфликта]. Но я думаю, что все-таки здравого смысла у тех, у кого он (Зеленский — «Газета.Ru») просит [снаряды], хватит, чтобы этого не допустить», — резюмировал депутат.

30 октября украинский президент опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором обвинил западных журналистов в утечке информации о попытках Киева добиться от Вашингтона поставок ракет Tomahawk. Как сказал Зеленский, это были конфиденциальные сведения.

Ранее в РФ предостерегли США от поставок ракет Tomahawk на Украину.

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