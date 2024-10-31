В Таиланде подтвердили решимость королевства стать членом БРИКС

Таиланд нацелен стать полноправным членом БРИКС. Об этом заявил глава МИД страны Марит Сангиампхонг в беседе с «Известиями».

«Таиланд подтверждает свою готовность и решимость стать полноправным членом БРИКС при первой же возможности», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Таиланд готов сотрудничать, в частности, в сфере продовольственной безопасности, международных финансов и развития цепочек поставок. Сангиампхонг выразил мнение, что королевство может сделать БРИКС более влиятельным.

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