Президент России Владимир Путин одержал победу над Западом, поскольку не дал изолировать государство. Об этом пишет South China Morning Post.

«Широко разрекламированное единство Запада рухнуло. <…> Они убедили себя, что Россия стоит на глиняных ногах <…> Произошло совсем наоборот», — отмечает издание.

Кроме того, авторы статьи назвали быструю реструктуризацию и подъем экономики России необычайным явлением.

Прошедший в Казани саммит БРИКС газета привела в качестве примера того, что Западу не удалось превратить Россию в изгоя, а Китай — не единственный крупный партнер Путина. Мероприятие посетили делегации из 32 стран. SCMP сделало вывод, что у российского лидера за пределами Запада «много скрытных союзников»: от Индии до арабских государств, от Африки до многочисленных стран Центральной Азии, которые готовы вести дела с РФ.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали саммит БРИКС победой Путина.