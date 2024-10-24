Статус государств — партнеров БРИКС получили 13 стран

По итогам саммита БРИКС в Казани 13 государств получили статус стран — партнеров объединения. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Партнерами БРИКС стали Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.

Информацию о том, что Белоруссия стала страной — партнером объединения, подтвердил глава государства Александр Лукашенко, пишет агентство БелТА. На заседании саммита «БРИКС плюс» он сообщил, что Минск готов к полноправному членству в объединении глав государств.

Трехдневный саммит БРИКС начался в Казани 22 октября. На встречу прибыли различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко рассказал об «оголтелой кампании» Запада против БРИКС.