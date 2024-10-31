Президент Аргентины отправил в отставку министра иностранных дел

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Аргентинский президент Хавьер Милей отправил в отставку министра иностранных дел страны Диану Мондино. Об этом сообщает телеканал TN.

По имеющейся информации, причиной увольнения главы МИД стало голосование в ООН, когда Аргентина поддержала призыв к США отменить экономические, коммерческие и финансовые санкции против Кубы.

22 октября власти Аргентины ликвидировали федеральную налоговую службу, создав вместо нее новое агентство. Роспуск налоговой службы проводится в рамках сокращения участия государства в экономике страны и упразднения неэффективных структур.

4 октября газета La Nación сообщила, что Милей в ходе своего выступления в ООН практически дословно цитировал фразы из американского телевизионного сериала «Западное крыло».

Ранее президент Аргентины раскритиковал ООН.