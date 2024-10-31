Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Аргентины отправил в отставку министра иностранных дел

Милей уволил министра иностранных дел Аргентины Диану Мондино

close
diana_mondino/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Аргентинский президент Хавьер Милей отправил в отставку министра иностранных дел страны Диану Мондино. Об этом сообщает телеканал TN.

По имеющейся информации, причиной увольнения главы МИД стало голосование в ООН, когда Аргентина поддержала призыв к США отменить экономические, коммерческие и финансовые санкции против Кубы.

22 октября власти Аргентины ликвидировали федеральную налоговую службу, создав вместо нее новое агентство. Роспуск налоговой службы проводится в рамках сокращения участия государства в экономике страны и упразднения неэффективных структур.

4 октября газета La Nación сообщила, что Милей в ходе своего выступления в ООН практически дословно цитировал фразы из американского телевизионного сериала «Западное крыло».

Ранее президент Аргентины раскритиковал ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами