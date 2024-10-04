Журналисты заметили интересную деталь выступления Милея в ООН

Президент Аргентины Хавьер Милей в ходе своего выступлени в ООН практически дословно цитировал фразы из сериала «Западное крыло». Об этом сообщает газета La Nación.

«Плагиат, дань уважения или жест дипломатической дерзости? Возможно, речь идет об этих трёх вещах: Хавьер Милей в своем первом выступлении перед Генассамблеей ООН использовал фразы, которые, похоже, были почти дословно взяты из сериала «Западное крыло»», — сообщает издание.

При этом уточняется, что этот американский сериал о внутренней жизни и работе вымышленной администрации президента Соединенных Штатов, является любимым произведением помощника Милея, Сантьяго Капуто. Отмечено также, что Милей использовал фразы из сериала не только в ООН, но и в других своих публичных выступлениях.

До этого президент Аргентины Хавьер Милей назвал Организацию Объединенных Наций (ООН) «левиафаном с щупальцами», который не справляется с поставленными перед ним задачами.

Ранее суд в Аргентине объявил президента Венесуэлы Мадуро в розыск.