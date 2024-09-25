Президент Аргентины раскритиковал ООН

Президент Аргентины Хавьер Милей назвал Организацию Объединенных Наций (ООН) «левиафаном с щупальцами», который не справляется с поставленными перед ним задачами. С таким заявлением он выступил в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Как случается с большинством бюрократических структур, которые создают люди, эта организация перестала охранять принципы, изложенные в ее уставе при основании, и начала мутировать», — заявил он.

По словам Милея, ООН «пытается решить не только, что должно делать каждое государство-член, но и как должны жить все люди на земле».

Также аргентинский лидер раскритиковал ООН в том, что входящие в нее страны «систематически голосуют против Израиля», который является единственным оплотом либеральной демократии на Ближнем Востоке, будучи неспособными при этом дать ответ терроризму.

Кроме того, Милей заявил, что ООН неспособна защитить территориальную целостность входящих в него стран, назвав примером этого сохранение спорных Фолклендских (Мальвинских) островов в составе Великобритании.

До этого РФ призвала лишить Запад возможности манипуляции СБ ООН правом вето.

10 сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Ключевым событием станет неделя высокого уровня, которая пройдет с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября. В Кремле отмечали, что президент РФ Владимир Путин ежедневно контактирует с министром перед поездкой делегации в ООН.

Ранее суд в Аргентине объявил президента Венесуэлы Мадуро в розыск.