США расширили санкционный список по России

Министерство финансов США включило в санкционный список по России десятки физических и юридических лиц. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список добавили 32 частных лица из Турции, Швейцарии, России, Чили, Индии, Китая и Белоруссии. Также рестрикции применили более чем к 360 юридическим лицам.

Среди прочих фигурантов списка ограничения американского минфина затронули заместителей министров обороны РФ Павла Фрадкова, Андрея Булыгу, Виктора Горемыкина, Александра Фомина и Анны Цивилевой.

Одновременно с этим министерство торговли США ужесточило экспортный контроль в отношении РФ и Белоруссии. В санкционный список попали девять ключевых химических компонентов, используемых для создания средств подавления беспорядков и химического оружия.

В конце октября президент России Владимир Путин отмечал наличие сложностей и дисбалансов в российской экономике. По его словам, одна из причин такого положения дел — санкционное давление, а другая — нехватка кадров в стране.

Ранее в Вашингтоне назвали самого щедрого на санкции президента США.