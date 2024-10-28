Путин отметил дисбаланс в экономике РФ из-за санкций

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам признал, что в российской экономике есть сложности и дисбалансы. Его слова приводит ТАСС.

«Они прежде всего вызваны теми непростыми условиями, в которых мы наращиваем индустриальный, аграрный, финансовый потенциал страны», — сказал Путин.

Он отметил, что одна из причин такого положения дел — санкционное давление, а другая — нехватка кадров в стране.

При этом Путин заявил, что по итогам 2024 года рост российской экономики превысит среднемировые темпы и составит 3,9%.

22 октября стало известно, что экономика России стала четвертой в мире по покупательной способности. Такие данные содержатся в докладе по динамике ВВП стран мира, который опубликовал Международный валютный фонд (МВФ). Доля России составила 3,55%, что позволило стране закрепиться на четвертом месте в мировом рейтинге, обогнав Японию с ее показателем в 3,38%. Первое место в рейтинге занял Китай, следом за ним идут Соединенные Штаты и Индия.

Ранее Путин заявил об экономическом превосходстве стран БРИКС над G7.