В Вашингтоне назвали самого щедрого на санкции президента США

При президенте США Джо Байдене Вашингтон ввел вдвое больше санкций против разных стран, чем в годы, когда главой государства был Дональд Трамп, время Байдена оказалось наиболее щедрым на санкции в современной истории Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале РИА Новости, который основан на данных минфина США.

Отмечается, что нынешний глава государства за свой срок успел наложить санкций вдвое больше своего предшественника – Дональда Трампа. В среднем Байден вводил более 2 тысяч рестрикций в год: по состоянию на октябрь 2024 года их число уже достигло 8107. При этом отменены были 1689 санкций. В центре внимания Белого дома при Байдене оказалась Россия – против Москвы было введено около 60% от всех американских санкций.

При этом, как говорится в материале, самым богатым на санкции за время президентства Трампа был 2018 год, когда Вашингтон вышел из ядерной сделки с Тегераном и выступил с обвинениями в адрес Ирана касательно разработки ядерного оружия. На этом фоне шесть лет назад ряд экономических отраслей Ирана подвергся жестким санкциям со стороны США, в том числе нефтехимический и финансовый секторы. За весь 2018 год Трамп наложил больше трети санкций от общей их совокупности в рамках его президентства.

До этого сообщалось, что заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в ходе своего визита в Лондон 13 октября обсудит вместе с британскими чиновниками усиление санкций против России. Адейемо также обсудит совместную работу по использованию российских суверенных активов на сумму около $300 млрд долларов, замороженных Западом.

24 сентября «Большая семерка» заявила о планах продолжить давление на Россию, расширив уже существующий пакет санкций и экономических мер. Страны G7 также заявили о намерении продолжать принимать необходимые меры против лиц в Китае и других государствах, которые якобы поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

Ранее в МИД России назвали санкции Запада историей на десятилетия.