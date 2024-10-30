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Премьер Словакии заявил, что без колебаний готов говорить с Путиным

Премьер Словакии Фицо готов без колебаний говорить с Путиным при необходимости

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Petr David Josek/AP

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью программе «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» заявил, без колебаний готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«В случае необходимости я без колебаний готов говорить с президентом Путиным», — сказал Фицо.

Он отметил, что это «совершенно серьезно» заявляет.

Фицо напомнил, что неоднократно встречался с Путиным во время его пребывания на посту премьер-министра РФ.

Также словацкий лидер назвал своим «личным долгом» посетить Москву 9 мая 2025 года и присутствовать на параде Победы. По его словам, он был бы очень этому рад.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 30 октября, во время брифинга заявил, что в настоящее время конкретных планов по контактам президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо нет.

Ранее в Словакии организовали «Встречи друзей России».

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