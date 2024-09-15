В центральной части Словакии 13-15 сентября прошли «Встречи друзей России», которые объединили поклонников русского языка и культуры, сторонников поддержания дружеских связей между странами. Об этом написало посольство РФ в Братиславе во «ВКонтакте».

По данным диппредставительства, один из его сотрудников участвовал в мероприятии. 13 сентября он презентовал фотовыставку «Мать и дети в национальных костюмах» в часть Года семьи в РФ. На ней можно было увидеть работы лауреатов одноименного всероссийского фотоконкурса, позволяющие составить представление о традиционном костюме народов России как об объекте материальной культуры.

Как отмечается в публикации, 14 сентября дипломат возложил венок к памятнику Второй мировой войны под Каменино.

Летом по всей Италии установили рекламные щиты с лозунгом «Россия нам не враг», а также призывами к миру и прекращению поставок оружия Киеву. По информации CNN, установку таких рекламных щитов в Риме, Вероне, Модене, Парме и Пизе оплатил политический альянс Sovranita Popolare, известный в том числе по борьбе с введенными в стране ограничениями во время пандемии коронавируса. В посольстве Украины в Италии выразили обеспокоенность происходящим и призвали пересмотреть процедуру выдачи разрешений на рекламу в городах республики. В некоторых регионах билборды сняли по решению властей, в других оставили висеть до истечения срока аренды.

Ранее Словакия однозначно высказалась по ударам ВСУ вглубь России.