В Кремле рассказали о планах по контактам Путина и премьера Словакии

В настоящее время конкретных планов по контактам президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо нет. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

30 октября Фицо в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что готов «без колебаний» говорить с Путиным в случае необходимости.

«Его (Фицо. — «Газета.Ru») открытость ко всем контактам неоднократно подтверждалась им самим, в том числе на пресс-конференции в Казани», — сказал пресс-секретарь президента России.

16 октября Фицо заявил, что является большим сторонником «обновления отношений» с Россией. Премьер Словакии подчеркнул, что все это время он пытался сбалансировать отношения с Москвой.

В этот же день глава словацкого кабмина заявил, что в проведении новых конференций по решению конфликта на Украине без участия России нет смысла. Также премьер Словакии отметил, что вероятность прекращения конфликта на Украине в короткие сроки очень высока.

Ранее в Словакии организовали «Встречи друзей России».