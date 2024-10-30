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Лидер европейской страны захотел приехать на парад Победы в Москву 9 мая

Премьер Словакии Фицо считает личным долгом посетить парад Победы в Москве 9 мая

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Radovan Stoklasa/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью программе «60 минут» признался в желании приехать в Москву для участия в параде Победы 9 мая. Отрывок в Telegram-канале опубликовала журналист Ольга Скабеева.

Словацкий лидер назвал своим «личным долгом» посетить Москву 9 мая 2025 года. По его словам, он был бы очень этому рад.

«Я поблагодарю Красную Армию. Я буду считать за честь приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и, прежде всего, победы над фашизмом», — сказал Фицо.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя намерение премьера Словакии Роберта Фицо приехать в российскую столицу 9 мая, заявил, что в Москве будут рады всем, кто приедет на празднование Дня Победы.

8 октября стало известно, что страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Ранее президент Азербайджана Алиев заявил, что для стран СНГ День Победы является важным фактором дальнейшего сотрудничества.

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