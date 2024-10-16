Премьер Словакии назвал конференции по Украине без участия России бессмысленными

В проведении новых конференций по решению конфликта на Украине без участия России нет смысла. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с депутатами, передает РИА Новости.

«Россия говорит, что не заинтересована в такой конференции, но конференция без РФ не имеет никакого смысла», — сказал он.

Фицо отметил, что будет «подталкивать китайских партнеров к тому, чтобы они убеждали российскую сторону в том, чтобы она приехала на конференцию» по Украине.

Премьер Словакии должен был посетить Китай во второй половине июня, однако из-за совершенного на него в середине мая покушения эта поездка была перенесена на осень. Фицо называл незаменимой роль КНР в возможных будущих переговорах по Украине, он планирует поднять эту тему во время своего визита.

Также Роберт Фицо заявил, что вероятность прекращения конфликта на Украине в короткие сроки очень высока. По словам политика, он ожидает возможных подвижек в украинском вопросе в ходе ближайшего саммита в Брюсселе, поскольку там будет обсуждаться тема приглашения Украины в НАТО.

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