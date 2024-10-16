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Премьер-министр Словакии выступил за обновление отношений с Россией

Премьер Словакии Фицо назвал себя большим сторонником обновления отношений с РФ

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Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что является большим сторонником «обновления отношений» с Россией. Об этом он заявил в ходе встречи с депутатами, передает РИА Новости.

«Я большой сторонник обновления отношений с Россией», — сказал он, подчеркнув, что все это время он пытался сбалансировать отношения с Москвой.

16 октября Фицо сказал, что в проведении новых конференций по решению конфликта на Украине без участия России нет смысла. Также Роберт Фицо заявил, что вероятность прекращения конфликта на Украине в короткие сроки очень высока. По словам политика, он ожидает возможных подвижек в украинском вопросе в ходе ближайшего саммита в Брюсселе, поскольку там будет обсуждаться тема приглашения Украины в НАТО.

В начале октября Фицо заявлял, что украинский конфликт все еще не завершился, так как западные страны продолжают помогать Киеву. По его словам, в реальности русофобия не приносит государствам Запада никаких результатов. В связи с этим он выразил уверенность, что добиться прекращения огня военным путем невозможно.

Ранее Словакия прекратила отправлять военную помощь Украине.

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