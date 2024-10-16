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Премьер Словакии допустил скорое завершение конфликта на Украине

Премьер Словакии Фицо заявил о возможном скором завершении конфликта на Украине

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Petr David Josek/AP

Вероятность прекращения конфликта на Украине в короткие сроки очень высока. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с депутатами, передает РИА Новости.

Политик отметил, что ожидает возможных подвижек в украинском вопросе в ходе ближайшего саммита в Брюсселе, так как там будет обсуждаться тема приглашения Украины в НАТО. По мнению Фицо, то приглашение не может быть «бесплатным».

В начале октября Фицо заявлял, что украинский конфликт все еще не завершился, так как западные страны продолжают помогать Киеву. По его словам, в реальности русофобия не приносит государствам Запада никаких результатов. В связи с этим он выразил уверенность, что добиться прекращения огня военным путем невозможно.

Позднее прибывший в Россию депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил, что Братислава говорит правду о происходящем на Украине, исходя из этого ей стоит опасаться за свою жизнь, поскольку политики, выступающие против безусловной поддержки Киева, подвергались покушениям.

Ранее депутат Европарламента извинился за русофобию Запада.

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