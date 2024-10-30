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Соперник Санду заявил о готовности встретиться с Путиным

Кандидат в президенты Молдавии Стояногло заявил о готовности к встрече с Путиным

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RTR Moldova/YouTube

Кандидат на пост президента Молдавии Александр Стояногло заявил, что в случае избрания на пост главы государства готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а также преодолеть разногласия вокруг Приднестровья. Его слова приводит Reuters.

Политик призвал к «перезагрузке» отношений с Москвой.

«Если [повестка дня] будет достаточно интересна большинству молдаван и возникнет необходимость во встрече двух лидеров, я встречусь с президентом России», — сказал он.

Стояногло также отметил, что «приоритет должен быть в пользу большинства молдавского общества», что означает снижение эскалации. Молдавия должна стать страной, которая предлагает конструктивные решения, полагает кандидат на пост президента.

До этого Стояногло обратился к действующему президенту Майе Санду с призывом признать результаты выборов в случае ее проигрыша.

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте бывший генпрокурор республики, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата прошли во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за сближение с Евросоюзом и ориентацию на Запад. Стояногло выступает за партнерство с Россией и СНГ.

Ранее в Совфеде оценили слова президента Молдавии по поводу антироссийских санкций.

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