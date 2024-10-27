Стояногло обратился к Санду с призывом признать итоги выборов

Бывший генеральный прокурор Александр Стояногло обратился к своему сопернику, кандидату в президенты Молдавии Майе Санду, с призывом признать результаты выборов в случае ее проигрыша. Слова политика приводит mk.ru.

Стояногло, представляющий Партию социалистов, предложил Санду подписать публичное соглашение, в котором она обязалась бы признать итоги выборов, если не одержит победу. В свою очередь, он пообещал не призывать своих сторонников выходить на общенациональные протесты в Кишиневе, если сам проиграет.

Однако Санду проигнорировала это предложение.

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Майя Санду, которая пытается переизбраться на второй срок, получила 42,45% голосов, в то время как ее соперник Александр Стояногло, выходец из Гагаузии, набрал 25,98%. Второй тур выборов запланирован на 3 ноября.

До этого Стояногло отметил, что прошедшие президентские выборы в Молдавии и референдум о вступлении республики в Евросоюз стали позорным провалом действующего президента.

Ранее Санду заявила, что 150 тысяч избирателей были подкуплены.