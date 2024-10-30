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В МИД РФ заявили, что российские журналисты в Грузии мешают Западу

Захарова об инциденте с корреспондентом в Грузии: журналисты РФ мешают Западу

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российские журналисты, показывая настоящую действительность, мешают Западу формировать нужную ему повестку дня. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент с преследованием российского корреспондента на митинге в грузинской столице Тбилиси, передает РИА Новости.

Она призвала посмотреть на происходящее в мире глазами Запада. По словам дипломата, с точки зрения западной либеральной демократии мир был бы прекрасен, если бы в СМИ не появлялись репортажи, фактура, которые дают журналисты из России.

Захарова подчеркнула, что российские СМИ устами своих журналистов, обозревателей, корреспондентов во взаимодействии с местными агентствами, телевизионными корпорациями показывают «реальное отражение мира в зеркале».

До этого, 23 октября, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявлял журналистам, что в стране есть группа, которая готовит государственный переворот после парламентских выборов.

Выборы состоялись 26 октября. Победила находящаяся у власти уже 12 лет правящая партия «Грузинская мечта», набрав 54,3% голосов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации на парламентских выборах. Она сказала, что граждане республики стали свидетелями «чего-то очень необычного».

Ранее во Франции заявили о стремлении Запада устроить госпереворот в Грузии.

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