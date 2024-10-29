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Корреспондент РИА Новости пострадал на митинге в Тбилиси

Корреспондент РИА пострадал на митинге оппозиции в Тбилиси, он уже в отеле

Корреспондент РИА Новости пострадал на митинге оппозиции в Тбилиси, говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что протестующие включили над его ухом громкоговоритель на высоких частотах. Корреспондент упал, полицейские поймали такси и отправили его в отель.

Несколькими часами ранее в центре Тбилиси начался второй марш оппозиции, протестующей против результатов парламентских выборов в Грузии. Протестующие собрались у Тбилисского государственного университета, они планируют пройти до здания парламента на проспекте Руставели, где накануне также проходил большой оппозиционный митинг. Отмечается, что собравшихся на акции меньше, чем вчера.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Оппозиция Грузии не признает результаты выборов и требует переголосования.

Ранее власти Швейцарии призвали своих граждан «держаться подальше» от митингов в Грузии.

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