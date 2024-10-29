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Во Франции заявили о стремлении Запада устроить госпереворот в Грузии

Филиппо: ЕС и США стремятся устроить цветную революцию в Грузии

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Irakli Gedenidze/Reuters

Запад недоволен итогами парламентских выборов в Грузии, в связи с чем делает попытки организовать госпереворот. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Партии, выступающие против ЕС и НАТО, одержали существенную победу на парламентских выборах в Грузии, и, конечно же, это не нравится безумно разъяренным Вашингтону и Брюсселю», — отметил он.

По словам Филиппо, именно поэтому Запад по итогам выборов стремится организовать цветную революцию в Грузии.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам на брифинге, что Россия не вмешивалась в парламентские выборы в Грузии, также он прокомментировал информацию о предполагаемой подготовке госпереворота в республике.

23 октября спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил журналистам, что в стране есть группа, которая готовит государственный переворот после парламентских выборов.

Ранее президент Грузии назвала выборы «тотальной фальсификацией».

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