В Грузии сообщили о подготовке госпереворота

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил журналистам, что в стране есть группа, которая готовит государственный переворот после парламентских выборов 26 октября. Его слова передает РИА Новости.

«Все признаки указывают на то, что существует группа, готовящаяся к перевороту», — сказал он.

Папуашвили отметил, что государственный переворот планировался и ранее — после парламентских выборов в 2020 году. По его словам, в этот раз злоумышленники при помощи наблюдательных неправительственных организаций намерены составить фальшивые отчеты о проведении выборов, чтобы создать в стране «ложный повод» для беспорядков.

«Идет подготовка к захвату власти антидемократическим путем, к этому подключены местные наблюдательные организации», — подчеркнул спикер.

В августе агентство «Sputnik.Грузия» со ссылкой на главного редактора Грузинформ Арно Хидирбегишвили сообщило, что для реализации государственного переворота в Грузии Соединенные Штаты могут привлечь «сотни боевиков с Украины».

Ранее премьер Грузии пригрозил США пересмотром отношений с Вашингтоном.