Глава МИД Польши предупредил об угрозе конституционного кризиса в Грузии

Грузии грозит конституционный кризис. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

По его словам, президент Грузии Саломе Зурабишвили отказывается признавать законность выборов парламента республики, а именно она должна созвать его первую сессию.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования. Оппозиция Грузии не признает результаты выборов и требует переголосования. Зурабишвили назвала прошедшие выборы «тотальной фальсификацией».

Ранее Орбан сделал резкое заявление в адрес критиков парламентских выборов в Грузии.