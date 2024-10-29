Орбан сделал резкое заявление в адрес критиков выборов в Грузии

Никто не имеет права выступать с утверждениями о том, что парламентские выборы в Грузии, которые прошли 26 октября, были недемократическими и не отразили волю народа. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, находящийся с визитом в Тбилиси, передает ТАСС.

«Никто не должен говорить, что выборы в Грузии были недемократическими», - подчеркнул он.

28 октября по прибытии в Тбилиси Орбан заявлял, что Грузия не нуждается в бесполезных поучениях от Евросоюза.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Ранее в Тбилиси к зданию парламента перебросили спецназ.