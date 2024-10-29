Власти Швейцарии призвали своих граждан «держаться подальше» от митингов в Грузии

Власти Швейцарии призвали граждан страны не участвовать в митингах и протестах после парламентских выборов в Грузии. Сообщение размещено на странице МИД Швейцарии в соцсети Х.

«Держитесь подальше от массовых собраний и демонстраций любого рода в Грузии», — сказано в публикации.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Оппозиция Грузии не признает результаты выборов и требует переголосования. В стране прошли акции протеста.

Ранее Орбан заявил, что правительство Грузии не позволило стране стать «второй Украиной».