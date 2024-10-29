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Орбан заявил, что правительство Грузии не позволило стране стать «второй Украиной»

Орбан: правительство Грузии не позволило стране превратиться во вторую Украину

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Irakli Gedenidze/Reuters

Правительство Грузии не позволило стране оказаться в роли «второй Украины». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам официальной встречи с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе, передает «Sputnik.Грузия».

«Приветствуем, что грузинский народ выбрал мир, а правительство, в условиях стремления к европейской интеграции, не позволило стране превратиться во вторую Украину», — отметил венгерский премьер.

По словам Орбана, споры относительно результатов выборов будут продолжаться, однако грузинскому кабмину не стоит обращать много внимания на них.

До этого Орбан заявлял, что никто не должен говорить, что выборы в Грузии были недемократическими.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Ранее глава МИД Венгрии выразил уверенность, что Грузия вступит в ЕС.

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