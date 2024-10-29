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Президент Финляндии обсудит пути мирного урегулирования на Украине с Си Цзиньпином

Президент Финляндии сообщит Си Цзиньпину, что мир невозможен без участия Украины

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Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином пути мирного урегулирования на Украине и напомнить ему, что соглашение невозможно без участия Киева. Его слова приводит Reuters.

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда российская агрессия нарушила международное право. Я с нетерпением жду обсуждения мирных решений и на этом пути», — заявил Стубб в начале своего четырехдневного визита в Пекин.

Он также намерен сообщить председателю КНР, что какое-либо соглашение невозможно без участия Украины.

24 октября Си Цзиньпин во время выступления на саммите БРИКС в Казани заявил, что важно как можно скорее добиться деэскалации ситуации на Украине. Он отметил, что необходимо проложить путь к политическому урегулированию кризиса.

В свою очередь Владимир Путин рассказал председателю Си Цзиньпину об отказах украинского лидера Владимира Зеленского от мирных переговоров.

Ранее в Финляндии захотели сотрудничать с Россией при одном условии.

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