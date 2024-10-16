В Финляндии будут сотрудничать с Россией при одном условии

Президент Финляндии Александр Стубб признал необходимость возобновления полноценного сотрудничества с Россией после завершения конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Отвечая на вопрос о перспективах отношений Хельсинки и Москвы в ближайшие 10 лет, глава государства указал на необходимость «искать пути сотрудничества с Россией в долгосрочной перспективе после окончания войны».

Накануне министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что страны Запада устали от поддержки Украины в военном конфликте и все больше надеются на какую-либо форму урегулирования конфликта. Валтонен призвала к увеличению помощи Киеву. Политик также указала, что ситуация на Ближнем Востоке отвлекла Запад от Украины.

«Довольно многие хотели бы думать, особенно с учетом ожидания войны на Ближнем Востоке, что было бы здорово, если бы мы нашли ответ на эту войну [конфликт Москвы и Киева]», — заявила Валтонен.

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