Путин на переговорах с Си Цзиньпином привел факты отказа Зеленского от диалога

Президент РФ Владимир Путин рассказал председателю Си Цзиньпину об отказах украинского лидера Владимира Зеленского от мирных переговоров. Об этом в ходе интервью с журналистом Павлом Зарубиным, которое опубликовано в его Telegram-канале, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Корреспондент попросил главу внешнеполитического ведомства рассказать о содержании переговоров Путина и Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС в Казани. В том числе его интересовало, что главы государств говорили о ситуации на Украине.

«Хорошо известные факты были приведены, когда сам Зеленский от переговоров отказывается. Вот, собственно, и все», — отметил Лавров.

По его словам, во время встречи российский лидер еще раз подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом. Дипломат подчеркнул, что президент РФ уже не раз делал подобные заявления. Но, стоило только завязаться какому-то диалогу, украинские власти сразу «отползали от договоренности».

Встреча Путина и Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС в Казани состоялась 22 октября. Впоследствии представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры прошли очень откровенно и по-деловому. При этом главы государств уделили «немало времени» обсуждению украинского кризиса.

Ранее председатель КНР призвал перестать «подливать масло в огонь» на Украине.