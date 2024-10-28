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В Дубае открылся образовательный центр Минпросвещения России

РИА: в Дубае открылся образовательный центр с изучением русского языка

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Kirill Neiezhmakov/Shutterstock/FOTODOM

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Дубае открылся Центр открытого образования, курируемый Министерством просвещения России. При нем будут работать курсы по изучению русского языка, сообщает РИА Новости.

В торжественной церемонии участвовали министр просвещения России Сергей Кравцов, заместитель министра образования ОАЭ Сулейман аль-Кааби и ректор Чеченского государственного педагогического университета (ЧГПУ) Исмаил Байханов. Кравцов заявил, что открытие центра свидетельствует о дружеских связях России и ОАЭ, и напомнил, что в РФ проходит первая олимпиада по арабскому языку с более 2 тысячами участников.

Отмечается, что ЧГПУ с 2023 года выступает оператором подобных центров при поддержке Минпросвещения РФ. В текущем году они уже были открыты в Катаре и Омане, планируются — в Саудовской Аравии и Бахрейне.

28 октября сообщалось, что секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отправился на переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном. Их темой станет военно-техническое сотрудничество России и ОАЭ, экономические проекты и проблемы международной безопасности, а также сотрудничества между правоохранительными органами арабской страны и спецслужб России.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян провели встречу в Абу-Даби.

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