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Кадыров встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби

Кадыров и президент ОАЭ обсудили сотрудничество на встрече в Абу-Даби

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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян провели встречу в Абу-Даби. Об этом руководитель российской республики написал в своем Telegram-канале.

«Мы поговорили о недавнем официальном визите уважаемого шейха в Москву, о [его] встрече с президентом [РФ] Владимиром Владимировичем Путиным. Предметно поговорили о развивающихся отношениях между двумя странами», — говорится в заявлении.

Кроме того, Кадыров и глава зарубежного государства обсудили сотрудничество в сфере торговли и затронули ряд иных вопросов.

По словам главы Чечни, Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян поинтересовался у него, как сейчас обстоят дела в республике. В результате Кадыров рассказал ему о последних событиях, произошедших в регионе, и планах по дальнейшему развитию субъекта.

«Безмерно благодарен <...> шейху <...> за встречу. Уверен, с каждым днем наши страны будут только развивать и укреплять отношения во всех сферах», — подчеркивается в публикации.

Переговоры Путина и президента ОАЭ в российской столице состоялись 21 октября. В ходе встречи Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что в последние годы начал очень высоко ценить отношения с президентом РФ как на личном, так и на рабочем уровнях.

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