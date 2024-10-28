Шойгу поехал в Объединенные Арабские Эмираты на переговоры

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отправился на переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза России.

«Двадцать восьмого октября сего года секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу направился в Объединенные Арабские Эмираты с рабочей поездкой. В ходе двухдневного визита в столице городе Абу-Даби запланированы встречи с высшим руководством ОАЭ», — сообщили в пресс-службе.

Темой переговоров станет военно-техническое сотрудничество России и ОАЭ, экономические проекты и проблемы международной безопасности, а также сотрудничества между правоохранительными органами арабской страны и спецслужб России.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян провели встречу в Абу-Даби.

Ранее президентам РФ и ОАЭ подарили плюшевых медвежат.