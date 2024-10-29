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Песков: завод Rheinmetall на Украине будет законной целью для России

Песков: завод Rheinmetall на Украине окажется законной военной целью для России

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Global Look Press

Германский оборонный концерн Rheinmetall на Украине будет законной военной целью для российской армии. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Разумеется, да», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале пригрозил Rheinmetall после того, как была обнародована информация о запуске военного завода на Украине.

26 октября глава Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что концерн строит на Украине четыре завода по производству оружия, один из них уже готов.

По его словам, в настоящий момент у Rheinmetall есть на Украине производственное предприятие и предприятие по обслуживанию танков и другой боевой техники.

В планах Rheinmetall — строительство еще трех объектов, включая пороховой завод и завод по производству боеприпасов, а также запуск производства систем противовоздушной обороны, чтобы Украина могла самостоятельно обеспечивать свою защиту.

Ранее производитель БПЛА Bayraktar начал строить завод под Киевом.

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