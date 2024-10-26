Медведев предупредил германский оружейный концерн о «салюте» на его украинском заводе

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале пригрозил германскому оборонному концерну Rheinmetall после информации о построенном на Украине военном заводе. Он проиллюстрировал свой пост кадрами взрыва ракеты-носителя Antares, который произошел в США в октябре 2014 года.

«Как и обещали ранее, с нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве», – написал зампред Совбеза.

26 октября глава Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что концерн строит на Украине четыре завода по производству оружия, один из них уже готов.

По его словам, в настоящий момент у Rheinmetall есть на Украине производственное предприятие и предприятие по обслуживанию танков и другой боевой техники.

В планах Rheinmetall — строительство еще трех объектов, включая пороховой завод и завод по производству боеприпасов, а также запуск производства систем противовоздушной обороны, чтобы Украина могла самостоятельно обеспечивать свою защиту.

Ранее Зеленский заявил, что Украина впервые применила новое оружие.