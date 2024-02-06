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Производитель Bayraktar начал строить завод для БПЛА под Киевом

Турецкая компания Baykar начала строить под Киевом завод по производству дронов

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Efrem Lukatsky/AP

Генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар заявил о начале строительства завода под Киевом, на котором будут производиться беспилотные летательные аппараты Bayraktar. Об этом бизнесмен во время проведения выставки вооружений в Саудовской Аравии сообщил в интервью Reuters.

По словам Байрактара, чтобы завершить строительство, требуется около года. Затем на заводе будут осуществлены внутренние работы, установлено оборудование и организована управленческая структура.

Бизнесмен подчеркнул, что предприятие на Украине будет большим, поэтому планируется нанять примерно 500 человек персонала.

Байрактар отметил, что на заводе будет изготовляться около 120 беспилотников Bayraktar. По его словам, пока неясно, какая именно модель, TB2 или TB3, будет там производиться.

Отвечая на вопрос журналиста Reuters о возможных проблемах в отношении безопасности предприятия, генеральный директор Baykar подчеркнул, что ничто не может остановить реализации в полном объеме имеющихся планов.

До этого сообщалось, что в Турции прошли вторые успешные испытания ударного беспилотника Bayraktar TB3.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.

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