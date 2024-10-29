В Госдуме призвали народ Грузии не допустить повторения «горькой участи» Украины

Народ Грузии не должен допускать вмешательства Запада во внутренние дела страны и повторения «горькой участи Украины». Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Запад в лице США как под копирку, не заморачиваясь, решил реализовать в Грузии украинский сценарий… Призываю грузинский народ не допустить вмешательства Запада и повторения горькой участи Украины», — подчеркнул он.

По словам Шеремета, грузинский народ должен проявить сплоченность с целью сохранить права на светлое будущее.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. Находящаяся у власти 12 лет правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту. Вечером 28 октября у здания парламента в Тбилиси начался митинг.

Один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Вашадзе на митинге у здания парламента в Тбилиси заявлял, что грузинская оппозиция отказалась признавать парламентские выборы и потребовала назначить новое голосование под наблюдением «международной избирательной администрации».

Ранее в Тбилиси к зданию парламента перебросили спецназ.